23-летний мужчина взял в заложники отца и требовал женщину

В Малоярославецком районе задержали 23-летнего мужчину, который грозил убить собственного отца. В понедельник, 23 декабря, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

- По линии «02» поступил звонок от неизвестного мужчины, - отмечают в полиции. - Гражданин потребовал доставить по месту его жительства знакомую, с которой он накануне поссорился. В случае невыполнения его требований мужчина угрожал убийством своего отца, находящегося в доме. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. На неоднократные требования стражей порядка прекратить противоправные действия гражданин не реагировал.

В итоге полицейским пришлось применить силу. Подозреваемый задержан. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

Полиция проводит проверку.

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