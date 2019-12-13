Пьяного водителя отправили в колонию строгого режима

Сухиничский районный суд на днях вынес приговор 32-летнему мужчине. Его признали виновным в пьяной езде за рулем без водительского удостоверения и применении насилия по отношению к полицейскому.

- В мае 2019 года подсудимый, имеющий не снятую и не погашенную судимость за совершение умышленного тяжкого преступления, будучи в состоянии алкогольного опьянения и являясь лицом, подвергнутым административному наказанию, осуществил поездку на автомобиле, принадлежащем его супруге, - рассказали в пятницу, 13 декабря, в прокуратуре Калужской области. - На одной из улиц поселка Бабынино мужчина был остановлен сотрудниками ДПС. При составлении административного материала в отношении правонарушителя последний нанес удар кулаком в лицо сотруднику полиции.

Судья учитывал, что у виновника есть трое маленьких детей и больные родственники. Но также учитывалось и то, что у мужчины рецидив. В итоге его отправили в колонию строгого режима на два года.

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