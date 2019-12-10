Калужанка отдалась за деньги, а потом заявила об изнасиловании

31-летнюю жительницу Калуги признали виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

- Подсудимая разместила анкету со своими данными на интернет-сайте знакомств. В ходе переписки женщина договорилась с 39-летним калужанином встретиться и вступить в половую связь за денежное вознаграждение, - рассказали во вторник, 10 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - После встречи злоумышленница обратилась в следственный отдел по городу Калуге СК России с заявлением об изнасиловании и иных действиях сексуального характера, обвинив тем самым мужчину в совершении особо тяжкого преступления.

Но во время проверки слова женщины не подтвердились.

- Заявительница запуталась в собственных показаниях, а после признала вину в том, что обманула следствие из-за того, что рассчитывала получить от мужчины больше денег, - подчеркивают в СК.

Суд приговорил виновницу к штрафу в 100 тысяч рублей.