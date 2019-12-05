Калужский попутчик оставил водителя без машины

38-летнего жителя Воротынска подозревают в угоне автомобиля. В четверг, 5 декабря, об этом уголовном деле рассказали в УМВД по Калужской области.

Водитель подвозил подозреваемого из Калуги в Москву. В районе Обнинска автомобилист вышел за покупками, оставив ключи в зажигании. И не нашел машины, когда вернулся.

Позже выяснилось, что угонщик пересел на место водителя и уехал сам в Москву. Свой поступок он объяснил тем, что очень торопился.

- Мужчина добрался до Москвы, после чего оставил автомобиль на парковке и отправился по своим делам, - отмечают в полиции. - Впоследствии стражи порядка вернули транспортное средство потерпевшему.

Подозреваемому грозит до 5 лет колонии.