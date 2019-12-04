Проститутку забили до смерти: женщину ударили 64 раза

Областной суд в Калуге на днях вынес приговор 44-летнему гражданину Молдовы. Его признали виновным в нападении и убийстве 32-летней женщины, оказывавшей интимные услуги.

Преступление произошло 23 мая в Обнинске. Мужчина выпил и решил напасть на какую-либо проститутку. Информацию о жертве он нашел в интернете.

- Когда потерпевшая впустила злоумышленника в квартиру, тот напал на нее, схватил за волосы, неоднократно ударил головой о стену комнаты, а затем бил лицом об пол, отчего потерпевшая потеряла сознание. Испугавшись, что потерпевшая очнется и станет кричать, подсудимый решил ее убить, - рассказали во вторник, 3 декабря, в прокуратуре Калужской области. - Он взял на кухне квартиры 2 ножа, одним из которых нанёс множественные колото-резаные раны, от которых женщина скончалась на месте преступления.

Всего на погибшей нашли 64 телесных повреждения.

После убийства преступник снял с погибшей украшения, сложил в сумку её ноутбук и телефон и ещё сутки выпивал в квартире.

Задержали виновника спустя три дня. Суд отправил его в колонию строгого режима на 17 лет.