Дело Яны Болтынюк: для братьев Татаринцевых запросили 22 и 24 года колонии

В понедельник, 2 декабря, в Калуге продолжился суд над обвиняемыми в убийстве и изнасиловании 18-летней калужанки Яны Болтынюк. Во второй половине дня начались прения.

Сторона обвинения запросила для Владимира Татаринцева 24 года лишения свободы в колонии строгого режима, для его брата Евгения - 22 года.

Близкие Яны при этом настаивают, чтобы братьев приговорили к пожизненному заключению.

Владимир Татариннцев попросил прощения, хотя свою вину в преступлении он так и не признал.

Евгений также попросил прощения:

- Простите, если сможете.

Защита настаивает, что Владимир девушку не насиловал. А на стадии предварительного следствия себя оговорил.

Защитник Евгения также настаивает, что мужчина не насиловал и не убивал девушку.

Заседание суда ещё продолжается.

Подробности и предыдущие материалы по этому делу можно найти здесь.