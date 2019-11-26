Калужанин продал колеса за поддельные 30 тысяч

В Калуге полицейские задержали двух жителей Подмосковья, которых подозревают в сбыте поддельных денег.

По предварительной информации, 43-летний калужанин опубликовал объявление о продаже четырех колес с зимними шинами. За комплект он попросил 30 тысяч рублей. Через некоторое время продавцу позвонил потенциальный покупатель. Они договорились о встрече.

Покупатель приехал на сделку вместе с другом. За колеса он расплатился шестью купюрами номиналом по 5 тысяч рублей.

После этого продавец пошел в банк, чтобы положить деньги на свой счет. Но там обнаружилось, что купюры фальшивые.

Жителям Подмосковья грозит до восьми лет лишения свободы.