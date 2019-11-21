Калужанин до смерти забил подругу

29-летнего жителя Калуги отправили в колонию строгого режима на 9 лет. Его признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей», сообщила в четверг, 21 ноября, прокуратура Калужской области.
Трагический инцидент произошёл 16 июня этого года у одного из домов на Грабцевском шоссе.
- Виновник совместно распивал спиртные напитки с потерпевшей, - отмечают в прокуратуре. - На почве ревности и возникших личных неприязненных отношений произошла ссора. Подсудимый избил женщину, нанес множественные удары кулаками, ногами и палкой по голове и телу, от которых она скончалась.
Вину в совершении преступления калужанин признал. Приговор пока не вступил в законную силу.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Директора школы наказали за покалеченного ученика 21.11.2019 09:29
Похитителя икон поймали в Калуге 21.11.2019 09:16
Калужанка порезала любимого 20.11.2019 08:44
Владимир Татаринцев: «Я не уверен, что убивал девушку» 19.11.2019 17:34
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: