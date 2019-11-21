Калужанин до смерти забил подругу

29-летнего жителя Калуги отправили в колонию строгого режима на 9 лет. Его признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей», сообщила в четверг, 21 ноября, прокуратура Калужской области.

Трагический инцидент произошёл 16 июня этого года у одного из домов на Грабцевском шоссе.

- Виновник совместно распивал спиртные напитки с потерпевшей, - отмечают в прокуратуре. - На почве ревности и возникших личных неприязненных отношений произошла ссора. Подсудимый избил женщину, нанес множественные удары кулаками, ногами и палкой по голове и телу, от которых она скончалась.

Вину в совершении преступления калужанин признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

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