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Хозяин заехал на хату: начальника колонии посадили на 8 лет

14.11.2019 13:44 5 1150 Дмитрий Ивьев
Хозяин заехал на хату: начальника колонии посадили на 8 лет

Вступил в силу приговор в отношении бывшего начальника исправительной колонии в Медыни. 50-летнего мужчину признали виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. В среду, 13 ноября, апелляцию рассматривал Калужский областной суд.

Суд установил, что уроженец Тульской области работал начальником колонии и получал от осужденного взятки в виде имущества и оказания услуг. В деле фигурировали керамическая плитка, мебель и оплата услуг по их перевозке, шуба, парфюмерная продукция, картина и предоставление квартиры, расположенной в Москве, во временное пользование на безвозмездной основе. Всего вещи и услуги оценили примерно в 600 тысяч рублей.

- За указанную взятку бывший начальник подписывал необоснованные положительные характеристики с выводом о целесообразности условно-досрочного освобождения осужденного, не налагал на него дисциплинарные взыскания за нарушения режима содержания, подписывал в связи с этим необоснованные приказы об его поощрении, утвердил представление о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также оказывал общее покровительство и попустительство по службе, - рассказали в четверг в прокуратуре Калужской области.

Кроме того, за 50 тысяч рублей виновник временно отпустил осужденного в Москву.

Бывшего начальника отправили в колонию строгого режима на 8 лет.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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