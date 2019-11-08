Мужчине грозит срок за секс с 15-летней девушкой

В Жиздринском районе завели уголовное дело на 30-летнего мужчину. В пятницу, 8 ноября, об этом инциденте рассказали в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, в октябре он переспал с 15-летней девушкой. При этом предполагаемый виновник знал о возрасте любовницы.

По уголовной статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста» мужчине грозит до 4 лет колонии.

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