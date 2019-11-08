Мужчина с ножом в руке требовал отремонтировать лифт

В среду, 6 ноября, в офис одной из управляющих компаний в Обнинске ворвался мужчина с ножом. Нецензурно ругаясь, он требовал починить лифт. Сотрудники УК скрутили мужчину и вызвали полицию. Но до приезда стражей порядка дебошир успел скрыться.

Как нам рассказали 8 ноября в пресс-службе УМВД по Калужской области, писать заявление на мужчину директор УК не стала. Несмотря на это полиция проводит проверку.

Как сообщает портал obninsk.name, ранее директора этой же УК ударила одна из жительниц из-за отключения электроэнергии.

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