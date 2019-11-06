Калужан кормили булочками от нелегалов

В кафе на территории Калуги полицейские нашли пятерых граждан Узбекистана и Таджикистана, которые нелегально жили и работали в России.

- Нелегальные мигранты трудились в пунктах общественного питания в качестве поваров и осуществляли изготовление хлебобулочных изделий, - рассказали в среду, 6 ноября, в УМВД по Калужской области.

На виновников составили восемь протоколов. По каждому из них – штраф в 2000 рублей. Кроме того, одну из женщин вышлют из России на 5 лет.

Бизнесменам, которые взяли на работу иностранцев, грозит штраф в 250-800 тысяч за каждого нелегала.

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