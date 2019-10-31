В Козельске нашли тело 21-летнего солдата-срочника

Трагедия произошла 16 октября. Известно о ней стало сегодня. Как пишет издание «Коммерсант», тело 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова нашли в кабинете командира части в Козельске. Сергей служил в войсковой части 54055 РВСН.

Военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) возбудило уголовное дело по статье 110 УК РФ: «Доведение до самоубийства».

Родственники погибшего считают, что он не мог покончить с собой. Они намерены добиваться переквалификации статьи на «Убийство».

Сергей Сафонов был одним из десяти детей православного священника, который погиб в 2011 году. По словам родных, Сергей был «жизнерадостным молодым человеком, неспособным на самоубийство».

- Сергей не мог покончить с собой, он был верующим человеком, у него были планы на жизнь, после армии он собирался жениться и венчаться, - рассказала «Коммерсанту» мать погибшего Лариса Сафонова.

По словам женщины, они виделись с сыном за неделю до его гибели. Она обратила внимание на синяк, который был у молодого человека под правым глазом. Сергей сказал матери, что ударился о стол.

О трагедии, произошедшей с сыном, Лариса Сафонова узнала на следующий день после того, как он был обнаружен мёртвым. В морге Боткинской больницы в Москве, куда привезли тело Сергея, чтобы подготовить к похоронам, выяснилось, что его лицо загримировано.

Когда работники морга протерли лицо погибшего, оно было в синяках. Родные Сергея Сафонова заказали независимую судебно-медицинскую экспертизу. В ходе неё судмедэксперт обнаружил на лице Сергея, под гримом, гематомы вокруг глаз, характерные для последствий ударов тупыми предметами, на грудной клетке, а также ссадины на руках, которые могут свидетельствовать о борьбе.

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