Калужанка потеряла 900 тысяч, поверив «брокеру»

Калужане продолжают терять громадные суммы, доверяя телефонным мошенникам. О двух таких случаях в пятницу, 25 октября, рассказали в УМВД по Калужской области.
В Малоярославецком районе на мобильный женщине позвонил человек, представившийся представителем некой брокерской организации. Он убедительно рассказывал о возможности хорошо заработать, но для этого нужно было привязать к специальному счету карты потерпевшей. Она согласилась. И в итоге женщина лишилась 900 тысяч рублей - всего, что было у неё на счетах.
А житель Калуги лишился 390 тысяч, поверив звонку лжебанкира. Калужанину рассказали, что его карта заблокирована. В ответ он выдал все явки и пароли.
По этим случаям возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ведется следствие.
В то же время в полиции напоминают калужанам:
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