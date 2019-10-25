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Калужанка потеряла 900 тысяч, поверив «брокеру»

25.10.2019 12:30 2 458 Дмитрий Ивьев
Калужанка потеряла 900 тысяч, поверив «брокеру»

Калужане продолжают терять громадные суммы, доверяя телефонным мошенникам. О двух таких случаях в пятницу, 25 октября, рассказали в УМВД по Калужской области.

В Малоярославецком районе на мобильный женщине позвонил человек, представившийся представителем некой брокерской организации. Он убедительно рассказывал о возможности хорошо заработать, но для этого нужно было привязать к специальному счету карты потерпевшей. Она согласилась. И в итоге женщина лишилась 900 тысяч рублей - всего, что было у неё на счетах.

А житель Калуги лишился 390 тысяч, поверив звонку лжебанкира. Калужанину рассказали, что его карта заблокирована. В ответ он выдал все явки и пароли.

По этим случаям возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ведется следствие.

В то же время в полиции напоминают калужанам:

  • не сообщайте персональные данные, информацию о банковской карте и пин-код третьим лицам, в том числе представляющимся работниками банка;
  • информацию о пин-коде храните отдельно от банковской карты;
  • не передавайте банковскую карту для использования третьим лицам;
  • установите суточный лимит на сумму операций по банковской карте и подключите услугу оповещения посредством SMS-сообщений о проведенных операциях;
  • при совершении операций с банковской картой через интернет не используйте пин-код при заказе товаров и услуг;
  • для оплаты покупок в интернете используйте отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом;
  • пользуйтесь интернет-сайтами только известных и проверенных организаций;
  • убедитесь в правильности адресов интернет-сайтов, к которым подключаетесь и на которых собираетесь совершить покупки;
  • совершайте покупки и банковские операции только со своего компьютера, на котором установлено антивирусное программное обеспечение и производится его регулярное обновление.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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