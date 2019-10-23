19 женщин попались на махинациях с материнским капиталом

19 калужанок признаны виновными по делу о мошенничестве при получении материнского капитала. В среду, 23 октября, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, организатором в этой схеме выступала 57-летняя женщина из Перемышльского района.

- Желая получить часть денежных средств материнского капитала наличными, под видом улучшения жилищных условий, обвиняемые оформляли договоры купли-продажи объектов недвижимости, в которых указывалась завышенная стоимость приобретаемого жилья, - отмечают в прокуратуре.

Жительница Перемышльского района получила 4 года колонии. Остальные 18 дам, которые с ней сотрудничали и получили деньги наличными, отделались условными сроками. Кроме того, они обязаны возместить ущерб.

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