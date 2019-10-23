Начальница почты украла деньги ветеранов и инвалидов

На днях суд вынес приговор бывшей начальнице отделения почтовой связи из Мещовского района. 35-летнюю женщину признали виновной в присвоении чужого имущества

Как установил суд, виновница забрала себе социальные пособия.

- Деньги предназначались ветеранам труда, труженикам тыла, специалистам, работающим в сельской местности, гражданам, удостоенным наград и почетных званий области, в целях поощрения их за многолетний добросовестный труд, а также инвалидам, проживающим в данной деревне, - рассказали в среду, 23 октября, в прокуратуре Калужской области.

Кроме того, в течение двух лет начальница периодически похищала товары с почты.

Общий ущерб оценили в 350 тысяч рублей. Во время следствия женщина добровольно вернула около 200 тысяч. Наложен арест на её имущество стоимостью в 150 тысяч.

С учетом того, что у виновницы есть маленькие дети, её приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

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