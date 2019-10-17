Случайный разговор в курилке помог раскрыть убийство девушки

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2003 года молодая девушка по имени Светлана не вернулась домой. Пропавшая была инвалидом третьей группы по слуху, и мать, прекрасно осознавая её уязвимость, сразу же заявила в милицию. А уже второго мая случайный прохожий обнаружил тело девушки.

Садизм высшей пробы

Труп нашли около 14:30 в лесном массиве Калужского бора в районе старого поста ГАИ на трассе Калуга-­Медынь.

Несчастная мать пыталась прорваться через оцепление, но ей не дали подойти близко, ведь увиденное шокировало даже прибывшую на место происшествия оперативно-­следственную группу, а понятые буквально убежали в кусты.

Девушка лежала полностью обнажённой, а вся одежда была разбросана вдоль просеки. На теле обнаружились многочисленные гематомы и ссадины. Как позднее показала судебно-­медицинская экспертиза, в убитую с силой дважды ввели длинную палку, отчего, говоря сухим языком судебно-­медицинских протоколов, девушка получила травмы, не совместимые с жизнью. Всё та же экспертиза показала, что смерть наступила в ночь исчезновения.

Предварительно следователи сложили следующую картину происшествия. Злоумышленник привёз Светлану на машине (на пересечении просеки и выхода на шоссе обнаружили следы протекторов), затем вывел её, и девушка попыталась сбежать. Убийца погнался за ней, срывая с неё одежду — предмет за предметом, — а догнав, убил свою жертву с особым садизмом.

Сговор глухонемых?

Первым делом было необходимо восстановить события того злополучного вечера. Свидетели, видевшие Светлану последними, рассказали, что она отправилась на Калугу-2. В районе станции часто собиралась компания глухонемых, торговавших всякой мелочью в электричках. Был среди них и бывший муж Светланы, которого мать девушки считала основным подозреваемым.

Перед следствием стояла непростая задача: требовалось допросить более 10 слабослышащих. Для это пришлось привлекать сурдопереводчиков. Они терпеливо выдерживали изнуряющие многочасовые допросы, которые заканчивались ближе к ночи.

Один из компании по имени Владимир рассказал, что Светлана в тот вечер, действительно, к ним приезжала, но её бывший муж к этому моменту уже ушёл домой. Девушка пробыла с ними около получаса, а потом, в районе 24:00, Владимир посадил её в такси — красную «копейку» — и отправил к родителям, после чего вся компания разошлась по домам.

Следователя Кристину Шагову удивило, что показания всей группы были практически идентичны. Это было странно, ведь субъективное восприятие у всех разное, а тут все с точнос­тью до минуты говорят, кто, что и в какой момент делал, во сколько ушёл и пришёл. А ведь компания в тот вечер выпивала…

Конверты из прошлого

Однако, как бы то ни было, полученную информацию начали отрабатывать, но за две недели злополучную красную «копейку» так и не нашли. Параллельно следователи изучали вещи убитой, среди которых была сумка с исписанными конвертами и листами бумаги, с помощью которых глухонемая девушка общалась с внешним миром. В этих бумагах всплыл телефон некоего Алексея. По номеру установили владельца, и молодой человек рассказал совсем другую версию этих событий.

По его словам, в тот вечер он с приятелями весело проводил время в одном из баров на Калуге-2. Ребята выпивали, как вдруг к ним подошла симпатичная светловолосая девушка, оказавшаяся глухонемой. Они общались с помощью записей на конвертах. Потом она ушла, и второй раз Алексей увидел её уже на автобусной остановке. Девушка жестами разговаривала с двумя молодыми людьми, и один из них, обратившись к Алексею, произнёс: «Братан, мы из Москвы. Выпьешь пивка?», — и протянул ему банку. Затем все вместе сели в автобус. На часах было уже начало второго. Парень вышел у Тимирязевской академии, а девушка и двое мужчин поехали дальше.

Ещё одним подозреваемым, и вновь с подачи матери убитой, был её любовник. Он тоже инвалид по слуху, но совсем из другой среды — по электричкам не торговал, а имел свой небольшой бизнес. К тому же у него был автомобиль, так что теоретически он мог завезти Светлану в лес. Но у мужчины обнаружилось алиби: вечером он был с родственниками.

Гипноз на службе следствия

Показания Алексея и глухонемых, мягко говоря, друг другу противоречили. Следствие больше доверяло версии Алексея, ведь никакую красную «копейку» найти не удалось. Зато нашли контролёра автобуса, но прошло уже столько времени, что он ничего не смог вспомнить. Однако нужно было отрабатывать даже малейшие зацепки, и следователи нашли независимого свидетеля, Романа, который в тот вечер выпивал в том же баре и тоже ехал в этом автобусе.

Он подтвердил слова Алексея, что Светлана была в баре и общалась с московскими ребятами, а потом уехала с ними на автобусе, и сказал, что вышел на следующей остановке.

Вспомнить лица мужчин, которые ехали с убитой, парень не смог, и тогда было решено обратиться к помощи гипноза.

Свидетеля отвезли в Москву к специалисту, и, погружённый в это состояние, он смог составить фоторобот. Поскольку мужчины сказали, что они из Москвы, то следователи предположили, что они по какой-­то причине не доехали до пункта назначения и вышли на Калуге-2. Тогда им надо было где-­то переночевать, так что искать надо было в гостиницах. Там никто не узнал показанный фоторобот, да и срок прошёл уже слишком большой: драгоценное время было потрачено на отработку ложных (а в этом уже почти не сомневались) показаний Владимира.

Спустя три месяца, уголовное дело пришлось приостановить на целых семь лет. Именно по истечении этого срока следствию всё-таки удалось поймать убийцу.

С помощью таких конвертов глухонемая Светлана общалась с внешним миром.

Как под копирку

Прошло семь лет. Опера в курилке, как обычно, обсуждали интересные истории работы, кто-­то вспомнил и о нераскрытом убийстве глухонемой девушки. И тут новый сотрудник, недавно переведённый из Смоленской области, сказал, что у них был аналогичный случай. Жертва — тоже молодая девушка, и всё тот же зверский способ убийства.

Параллельный допрос

Оперативник Евгений Хахалев, услышавший эту историю, пересказал её прокурору-­криминалисту Владимиру Рухову, который занимался расследованием убийства глухонемой Светланы.

Конечно, Рухов тут же попросил Хахалева навести справки об этом деле, а сам отправился в Смоленскую область и изучил архивное дело в суде. Оказалось, что убийство в Смоленской области произошло в июле 2003 года, то есть через два месяца после калужского преступления. Местные оперативники раскрыли дело по горячим следам. Убийцей оказался мужчина 1977 года рождения, по фамилии Пахомов, уже имевший ранее две судимости. Фоторобот, который составил свидетель по делу Светланы с помощью гипнорепродукции, оказался похожим на фото Пахомова, а его группа крови совпадала с одним из найденных на месте преступления образцов. Было решено отправиться в командировку в Рославль, где убийца отбывал положенные ему 12 лет.

Другая группа выехала в посёлок Тёмкино на поиски его приятеля, бывшего свидетелем преступления. Следователи подозревали, что они до сих пор могли поддерживать связь, так что допросы нужно было провести одновременно.

Наш клиент

Пахомов держался очень насторожённо, нервничал, проявлял агрессию, ведь его срок уже перевалил за «экватор» и получать новый в его планы не входило. Разговор начался издалека, следователи ходили вокруг да около, но им всё же удалось понять, что теоретически Пахомов мог в тот день находиться на месте убийства в Калуге.

Выйдя из колонии, Рухов и Хахалев переглянулись и сошлись во мнении: наш клиент! Вторая группа рассказала, что приятель Пахомова явно что-­то знает, но юлит и уходит от прямых ответов. Время поджимало, и надо было рисковать. Решили доставить приятеля в Калугу, чтобы до него наконец дошло: всё очень серьёзно. А администрацию колонии попросили повнимательнее приглядывать за Пахомовым, чтобы он не смог связаться с волей или, чего доброго, не покончил с собой.

На обратном пути обе опергруппы встретились под Юхновом. Рухов решил сам поговорить с этим приятелем, рассказал ему о возможностях генетической экспертизы, и уже в Калуге тот раскололся.

«Звериный рык глухонемой»

По его словам, в тот день они с Пахомовым возвращались из Москвы, где подрабатывали дворниками, в Тёмкино, но в электричке выпили лишнего и проспали пересадку на Тихоновой Пустыни. Парней разбудили на конечной — Калуге-2. Чтобы скоротать время, они зашли в бар, где и познакомились со Светланой. Пахомову она сразу понравилась — молодая стройная блондинка. Приятели сели с ней в автобус и уговорили девушку выйти за одну остановку до города, чтобы немного прогуляться на свежем воздухе. Пахомов со Светланой уединились в кустах, а второй парень деликатно отошёл в сторонку. И вдруг услышал «звериный рык глухонемой». Он сразу побежал к парочке, но было поздно — девушка лежала без дыхания. Пахомов припугнул приятеля, и тот сохранил произошедшее в тайне.

Дело техники

На следующий день следователи провели проверку показаний на местности. Парень узнал все места и показал, как всё происходило. Затем его накормили, отпустили и даже дали денег на дорогу до Тёмкино.

— Только смотри не пропей, — напутствовали свидетеля следователи.

Дальнейшее уже было исключительно делом техники. В Калугу этапировали Пахомова. Его приятель подтвердил свои слова на очной ставке, но Пахомов отказался давать показания и своей вины не признал. Только вот суд в доказательствах следствия не сомневался и приговорил его к новому сроку.

Маленькие хитрости следствия

Владимир РУХОВ, следователь, работавший над делом:

— Возвращаясь после допроса предполагаемого убийцы, мы встретились под Юхновом с группой, которая везла приятеля подозреваемого на допрос. Вышли из машины и отошли с этим парнем покурить. Я обратил внимание, что у него сигареты той же марки, которой были найдены на месте убийства Светланы. Спрашиваю: давно такие куришь? А он: да, я курильщик со стажем, только их и курю. Ну, говорю, ты попал! Мы сейчас едем в Калугу, у тебя времени — час. Мы знаем твою группу крови, она засветилась на нескольких объектах по очень интересному для нас делу. А ещё там нашли такие же окурки. Так что лучше сам всё расскажи, пока мы не провели «генетику». Через час приятель убийцы уже давал подробные показания, благодаря которым удалось раскрыть дело.

Статья подготовлена по материалам Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области.

Эта статья была опубликована в №№41-42 газеты «Калужский перекрёсток» от 9-16.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.