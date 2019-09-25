Калужского насильника нашли спустя 15 лет

В Калуге задержан 32-летний мужчина, которого подозревают в совершении двух изнасилований в 2004 году.

Преступления произошли в июне и ноябре 15 лет назад. Однако тогда найти виновника не удалось. Но следствию помогло развитие технологий.

- Специалисты экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, используя новейшие разработки в сфере ДНК-экспертиз, провели исследование вещественных доказательств, изъятых в 2004 году, - рассказали нам 25 сентября в пресс-службе калужского управления полиции. - Результаты не заставили себя долго ждать – экспертиза выявила совпадения с биологическими образцами, принадлежащими 32-летнему калужанину. Соответствующая информация была незамедлительно передана в уголовный розыск.

По версии следствия, в июне 2004 года в ночное время обвиняемый напал на девушку на улице Генерала Попова, оттащил её в котлован строящегося дома, и, сломав ребро, изнасиловал.

- В ноябре 2004 года в вечернее время на улице Ленина областного центра этот же молодой человек приставил к шее девушки колюще-режущий предмет, угрожал убийством, оттащил в кусты и изнасиловал ее, - рассказывают в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Во время первого изнасилования подозреваемому было 17 лет, второго – 18.

Расследование сейчас продолжается.

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