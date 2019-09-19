Cоседи подожгли машину, которая мешала им во дворе

На днях в Калуге в полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него угнали машину. Она стояла возле дома на улице Курсантов.
Подозреваемых вскоре нашли. Это 25-летние местные жители. Один из мужчин уже был судим.
- Молодые люди решили провести субботник и освободить двор от старых машин собственными силами, - рассказали 19 сентября в УМВД по Калужской области. - Выбор пал на авто без сигнализации, которое, по мнению молодых людей, было неудачно припарковано и мешало жильцам.
Машину откатили на 500 метров от жилых построек и подожгли.
Предполагаемым виновникам грозит до 7 лет колонии. Расследование сейчас продолжается.
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