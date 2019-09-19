Умерли в один день: как следствие вышло на убийц владельцев магазина «Смоленский трикотаж»

Поздней осенью 2002 года в Калуге произошло резонансное преступление.

Под подозрением — ближний круг

Выглядело всё, как привет из не спешивших заканчиваться 90-х: муж и жена Антоновы были найдены задушенными в собственном коттедже. Глава семьи имел свой бизнес — владел известным в городе магазином «Смоленский трикотаж». На ­руках у мужчины были порезы, что говорило об отчаянных попытках защитить себя и жену.

Дело поручили следователю по особо важным делам прокуратуры города Калуги Константину Мошкову. Основным мотивом убийства, судя по всему, являлась корысть: по следам стало понятно, что преступники что-то искали, к тому же взрослые дети Антоновых сообщили о пропаже золотых украшений, мобильных телефонов и дорогой шубы. Очевидно, нападавших было как минимум двое — вряд ли кто-то рассчитывал в одиночку справиться с двумя взрослыми людьми, пусть одной из жертв была женщина.

Коттедж, в который ворвались грабители, — подарок жене на пятидесятилетний юбилей, и переезд в новый дом был в самом разгаре. Никто из соседей сигнализации не слышал, а она не отключалась, поэтому в круг подозреваемых попали те, кто имел доступ в дом: строители, электрики, сотрудники фирмы по установке ворот — всего около 40 человек. Также на следствии выяснилось, что у Антонова не было серьёзных конфликтов в бизнесе, как и проблем с криминалом, так что версия с заказным убийством выглядела маловероятной.

Ювелирная работа

Началась оперативная разработка, нужно было максимально охватить возможные точки сбыта похищенного. Сотрудники уголовного розыска пошли по ломбардам и частным скупщикам ювелирки. И это дало результат. Дело в том, что жена обеспеченного бизнесмена не носила фабричного ширпотреба, её украшения выполнялись на заказ — найти покупателя на такие изделия всегда сложно. Скупщик почувствовал неладное и не стал приобретать сомнительный товар, сообщив о нём в милицию и дав подробное описание несостоявшегося клиента. Им оказался молодой человек в возрасте около 20 лет.

Красивая жизнь отменяется

С момента убийства к тому времени прошло около двух недель. А ещё через неделю с лишним «заговорил» один из похищенных телефонов — сигнал о его активности отследили, а звонившего установили. Его сразу же задержали.

На допросе парень подтвердил, что действительно звонил с мобильного, однако телефон этот не его, а друга — Владимира Зеленцова. На следующее утро на допросе оказался уже сам Зеленцов вместе со своим приятелем Романом Чмутом (это не кличка, а настоящая фамилия преступника).

Молодые люди оказались студентами колледжа и делили комнату в общежитии. При обыске у парней обнаружили вещи убитых — украшения и телефоны, а чуть позже нашли и шубу. Ничего из украденного им так и не удалось реализовать. Правда, деньги преступники всё же успели потратить, но сумма оказалась совсем не такой, на которую рассчитывали. Поскольку в новый дом семья ещё не успела окончательно переехать, больших сумм там не хранилось, а добычей нападавших стали только деньги на карманные расходы, которые были у убитых при себе.

Дело было так…

Теории следствия о том, что преступники были знакомы с жертвами, оказались несостоятельны.

В реальности всё произошло намного банальнее: в очередной раз бездельничая и шатаясь по городу, друзья обратили внимание на ухоженную, дорого и со вкусом одетую женщину. Она что-то покупала в магазине, и парочка бедных студентов заворожённо смотрела на её набитое крупными купюрами портмоне. Ребята решили за ней проследить, а узнав, где она живёт, несколько дней наблюдали за коттеджем. Они изучили её распорядок дня и рабочий график супруга и однажды, увидев, как женщина возвращается домой, перебрались через забор и уже, что называется, на её плечах вошли в дом. Там они связали свою жертву и остались ждать мужа. Когда он пришёл, то попытался оказать сопротивление, но против двоих молодых парней, вооружённых ножом, шансов практически не было. Затем женщину отвели на второй этаж, а мужчину — в гараж и задушили обоих.

Общежитие — СИЗО — колония

Приговор областного суда вынесли 25 июня 2003 года. Чмут со своим адвокатом строили защиту на том, что убийства совершил один Зеленцов, а Роман виновен лишь в присвоении собственности.

Действительно, психологическая экспертиза подтвердила лидерство Зеленцова, однако вины Чмута это никак не отменяло. В итоге он получил 17 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества, а Зеленцов — 19 лет.

Статья подготовлена по материалам Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области.

Эта статья была опубликована в №38 газеты «Калужский перекрёсток» от 18.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.