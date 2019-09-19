Москвич приезжал в Калугу поворовать

50-летнего жителя Москвы подозревают в серии краж, совершенных в торговых центрах Калуги. В четверг, 19 сентября, об этом рассказали в калужском областном управлении МВД.

Как отмечают в полиции, подозреваемый уже не раз был судим. Постоянной работы у него нет. И чтобы подзаработать, он при ехал в Калугу, пошел в торговый центр и украл в одном из магазинов кроссовки и куртку. Вещи потом позже продал.

В следующий раз вор вынес из калужского магазина куклу за 5000 рублей. А последний его визит пришелся на 14 сентября. Из двух точек он похитил женскую куртку, кроссовки и детский игровой набор. Но уехать домой злоумышленник не успел. Его задержали полицейские.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.