Москвич приезжал в Калугу поворовать

50-летнего жителя Москвы подозревают в серии краж, совершенных в торговых центрах Калуги. В четверг, 19 сентября, об этом рассказали в калужском областном управлении МВД.
Как отмечают в полиции, подозреваемый уже не раз был судим. Постоянной работы у него нет. И чтобы подзаработать, он при ехал в Калугу, пошел в торговый центр и украл в одном из магазинов кроссовки и куртку. Вещи потом позже продал.
В следующий раз вор вынес из калужского магазина куклу за 5000 рублей. А последний его визит пришелся на 14 сентября. Из двух точек он похитил женскую куртку, кроссовки и детский игровой набор. Но уехать домой злоумышленник не успел. Его задержали полицейские.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.
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