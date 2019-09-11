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Растлитель маленьких девочек сбежал от следователей, выпрыгнув с третьего этажа

11.09.2019 16:49 2 991 Дмитрий Ивьев
Растлитель маленьких девочек сбежал от следователей, выпрыгнув с третьего этажа

В Жуковском районе 46-летнего мужчину обвиняют в растлении двух девочек и краже. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

- С 2016 по 2018 годы обвиняемый в социальной сети нашел двух малолетних девочек и с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей вел с ними текстовую переписку, - рассказали предварительную версию в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Во время переписки путем уговоров мужчина склонил их изготовить и переслать ему в социальной сети свои фотографии в обнаженном виде.

Когда предполагаемого виновника задержали, он выпрыгнул из окна третьего этажа следственного отдела.

- Обвиняемый угнал автомобиль, стоявший неподалеку, а затем похитил имущество, находящееся в машине, - говорят в СК. - Задержать подозреваемого удалось в результате грамотных следственно-оперативных действий.

Следователи изъяли у мужчины мобильный телефон и ноутбук, на которых обнаружили фотографии потерпевших малолетних девочек.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

- Чтобы не допустить растления малолетних детей через сеть интернет, следователи рекомендуют родителям рассказать своим детям о том, что в социальной сети можно общаться лишь с человеком, которого лично знаешь, нельзя принимать приглашения о дружбе от незнакомцев и тем более рассказывать о им о себе и своей семье, - напоминают следователи. - Если в общении через социальную сеть ребенка что-либо настораживает, необходимо рассказать об этом взрослым.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал дети
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