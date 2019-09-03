Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 03 сентября
$ 66.62 0.13
73.17 0.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Директор школы попалась на денежных махинациях

03.09.2019 10:11 4 3243 Дмитрий Ивьев
Директор школы попалась на денежных махинациях

В одном из районов Калужской области депутата районного совета, работающую директором школы, подозревают в присвоении и получении взятки в значительном размере.

- По версии следствия, подозреваемая оформила учителя школы на должность заместителя директора по совмещению, заведомо зная, что учитель фактически не будет исполнять обязанности по этой должности, - рассказали во вторник, 3 сентября, в калужском областном управлении Следственного комитета. - Полученную заработную плату по должности замдиректора учитель в период с октября 2018 по июнь 2019 года передавал директору. За указанный период подозреваемая присвоила более 240 тысяч рублей.

Кроме того, следователи считают, что директор получила от другого учителя взятку за назначение на должность воспитателя группы продленного дня. Директор установила этому сотруднику ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей, 1700 из которых ежемесячно, на протяжении почти двух лет, учитель передавала директору за возможность исполнять обязанности по данной должности.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, данные преступления были раскрыты сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

Расследование сейчас продолжается. Предполагаемой виновнице грозит до шести лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Застолбил себе статью: мужик внаглую украл опоры на глазах у всех 30.08.2019 12:53

Лишившись ружья, догхантер взялся за вилы 30.08.2019 12:05

Бросил коня: пьяный вор доехал на велосипеде от Малоярославца до Калуги 28.08.2019 11:00

Занимательная математика: 1400 рублей = 9 лет строгого режима 27.08.2019 12:31

Калужские мошенники наживаются на потопе в Амурской области 27.08.2019 08:26

Народные новости
2510 5
pandemonium
2165 4
инженегр
1152 7
Приговор

Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 04 сентября, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
сб 07 сентября, 10:40
Натальин день
п. Полотняный Завод, музей
вс 08 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 08 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 15 сентября, 14:00
Анимационная программа "Тролли"
Алекспарк, Парк развлечений
чт 19 сентября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 21 сентября, 19:00
Сказки с оркестром: "Кентервильское привидение"
Дом музыки

Концерты

пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

UglyDolls. Куклы с характером
Angry Birds 2 в кино
Команда мечты
Король Лев
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Сегодня 15:31
Новости компаний

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

За первый год работы Wink калужане установили решение от «Ростелекома» на семнадцать тысяч устройств

День открытых дверей в Elmat Group и Elikor

РСХБ усилит поддержку малого бизнеса Калужской области

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк Сегодня 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк Вчера 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

Датчики в стиральных машинах

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.