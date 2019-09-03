Директор школы попалась на денежных махинациях

В одном из районов Калужской области депутата районного совета, работающую директором школы, подозревают в присвоении и получении взятки в значительном размере.

- По версии следствия, подозреваемая оформила учителя школы на должность заместителя директора по совмещению, заведомо зная, что учитель фактически не будет исполнять обязанности по этой должности, - рассказали во вторник, 3 сентября, в калужском областном управлении Следственного комитета. - Полученную заработную плату по должности замдиректора учитель в период с октября 2018 по июнь 2019 года передавал директору. За указанный период подозреваемая присвоила более 240 тысяч рублей.

Кроме того, следователи считают, что директор получила от другого учителя взятку за назначение на должность воспитателя группы продленного дня. Директор установила этому сотруднику ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей, 1700 из которых ежемесячно, на протяжении почти двух лет, учитель передавала директору за возможность исполнять обязанности по данной должности.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, данные преступления были раскрыты сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

Расследование сейчас продолжается. Предполагаемой виновнице грозит до шести лет колонии.

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