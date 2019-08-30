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Лишившись ружья, догхантер взялся за вилы

30.08.2019 12:05 2 690 Сергей ПЕТРОВ, Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Лишившись ружья, догхантер взялся за вилы

Уголовное дело возбудили в Малоярославце на местного жителя, который поранил вилами женщину, сообщает в пятницу, 30 августа, пресс-служба областной полиции.

Конфликт произошел в вечернее время на одной из улиц Малоярославца. Семейная пара прогуливалась и увидела, как мужчина стреляет из пневманической винтовки по собаке.

- Супруги сделали гражданину замечание, - говорятв  полиции. - В ответ на это мужчина подбежал к семейной паре, направил винтовку в их сторону, стал громко ругаться и оскорблять своих оппонентов. Глава семейства вырвал винтовку у незнакомца и отбросил в сторону.

Такой обиды мужичок простить не смог. Он сбегал домой за вилами и напал с ними на супругов. В результате порвал мужчине куртку, а его жене вилами попал в лицо.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Неадеквата доставили в отделение, где возбудили на него уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести». Ему грозит до трех лет.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Тэги: криминал
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