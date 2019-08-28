Бросил коня: пьяный вор доехал на велосипеде от Малоярославца до Калуги

Удивительное по накалу идиотии преступление произошло на днях в Калужской области.

20-летний калужанин отдыхал с друзьями в Малоярославце. Изрядно выпив, он засобирался домой, и когда выходил из подъезда дома, прихватил с собой чужой велосипед, стоявший там без присмотра и защиты.

Оседлав велик, вор направился в сторону Калуги. По пути он умудрился заснуть за рулём и свалился в кювет, где благополучно продолжил просмотр алкогольных снов.

Чуть проспавшись, молодой человек взгромоздился на велик и продолжил свое путешествие до областного центра.

Добравшись до Калуги, есаул, к тому моменту так до конца и не протрезвевший, бессовестно бросил своего двухколёсного коня, сослужившего ему такую добрую службу. Да ещё и, подлец, забыл где.

- Место, где он бросил велосипед, подозреваемый указать так и не смог, ссылаясь на то, что был сильно пьян и свое путешествие помнит очень плохо, - говорят в полиции, сумевшей оперативно установить и допросить вора.

Молодой человек покаялся в содеянном и пообещал заплатить владельцу стоимость велосипеда - 25 000 рублей. Полиция после допроса отпустила наездника с Богом и подпиской о невыезде.

По части 2 стати 158 «Кража со значительным ущербом» ему грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.