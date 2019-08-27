Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 27 августа
$ 65.97 0.37
73.40 0.77
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Занимательная математика: 1400 рублей = 9 лет строгого режима

27.08.2019 12:31 12 2562 Сергей ПЕТРОВ, фото: кадр из фильма "Звездный путь"
Занимательная математика: 1400 рублей = 9 лет строгого режима

Калужский районный суд вынес приговор 23-летнему гражданину Таджикистана, который занимался наркоторговлей, сообщает во вторник, 27 августа, пресс-служба областной прокуратуры.

Как удалось выяснить следствию, мужчина в октябре 2018 года связался с преступной группой наркоторговцев, которая занималась продажей наркотиков при помощи закладок.

В этой группе ему отвели роль закладчика. Он получал наркотик в Обнинске, а прятал дозы в различных частях Калуги, фотографировал места закладок и переправлял фото другим членам наркобанды.

В наркотик, который продавали калужским наркоманам, состоял из смеси трех наркотических средств: героина,  6-моноацетилморфина и ацедилкодеина.

За каждую закладку молодой человек получал на свою банковскую карту смешные 200 рублей. Всего же ему вменили в вину 7 эпизодов.

Суд приговорил наркозакладчика к девяти годам строгого режима.

Других членов преступной группы установить в ходе следствия не удалось.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото: кадр из фильма "Звездный путь"
Тэги: криминал наркота
Еще новости из рубрики «Криминал»

Калужские мошенники наживаются на потопе в Амурской области 27.08.2019 08:26

Отморозок рассказал, как забивал до смерти кавалера орденов Славы и Отечественной войны 26.08.2019 08:52

ФСБ арестовала в нашей области банкиров Исламского государства 23.08.2019 14:51

Накосячил: ручная коса и буйный нрав довели мужчину до статьи 23.08.2019 09:58

Эксгибиционист пытался рассмешить девочек и женщин своими причиндалами 22.08.2019 13:18

Народные новости
1138 14
АктивныйГражданин
1078 0
ESytov
1222 3
pozor

Комментарии читателей: 12 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
пт 30 августа, 19:00
The BEATLES Party
Гостиные ряды
вс 01 сентября, 14:00
ШКОЛА 21 ВЕКА
Торговый комплекс «21 век»

Для детей

пт 30 августа, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
вс 01 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 01 сентября, 14:00
День Знаний в кафе «Дело в соусе»
Дело в Соусе, кафе
вс 01 сентября, 17:00
Праздничная концертная программа «Учат в школе»
Филармония

Концерты

пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

Angry Birds 2 в кино
UglyDolls. Куклы с характером
Король Лев
Эбигейл
Блоги компаний

Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Вчера 15:10
Новости компаний

РСХБ усилит поддержку малого бизнеса Калужской области

Калужский филиал повышает доступность банковских услуг на территории сельских поселений

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк Вчера 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

Новости партнеров

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.