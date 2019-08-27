Занимательная математика: 1400 рублей = 9 лет строгого режима

Калужский районный суд вынес приговор 23-летнему гражданину Таджикистана, который занимался наркоторговлей, сообщает во вторник, 27 августа, пресс-служба областной прокуратуры.
Как удалось выяснить следствию, мужчина в октябре 2018 года связался с преступной группой наркоторговцев, которая занималась продажей наркотиков при помощи закладок.
В этой группе ему отвели роль закладчика. Он получал наркотик в Обнинске, а прятал дозы в различных частях Калуги, фотографировал места закладок и переправлял фото другим членам наркобанды.
В наркотик, который продавали калужским наркоманам, состоял из смеси трех наркотических средств: героина, 6-моноацетилморфина и ацедилкодеина.
За каждую закладку молодой человек получал на свою банковскую карту смешные 200 рублей. Всего же ему вменили в вину 7 эпизодов.
Суд приговорил наркозакладчика к девяти годам строгого режима.
Других членов преступной группы установить в ходе следствия не удалось.
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