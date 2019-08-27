Занимательная математика: 1400 рублей = 9 лет строгого режима

Калужский районный суд вынес приговор 23-летнему гражданину Таджикистана, который занимался наркоторговлей, сообщает во вторник, 27 августа, пресс-служба областной прокуратуры.

Как удалось выяснить следствию, мужчина в октябре 2018 года связался с преступной группой наркоторговцев, которая занималась продажей наркотиков при помощи закладок.

В этой группе ему отвели роль закладчика. Он получал наркотик в Обнинске, а прятал дозы в различных частях Калуги, фотографировал места закладок и переправлял фото другим членам наркобанды.

В наркотик, который продавали калужским наркоманам, состоял из смеси трех наркотических средств: героина, 6-моноацетилморфина и ацедилкодеина.

За каждую закладку молодой человек получал на свою банковскую карту смешные 200 рублей. Всего же ему вменили в вину 7 эпизодов.

Суд приговорил наркозакладчика к девяти годам строгого режима.

Других членов преступной группы установить в ходе следствия не удалось.