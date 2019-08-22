Эксгибиционист пытался рассмешить девочек и женщин своими причиндалами

28-летнего жителя Малоярославца обвиняют в развратных действиях, сообщает в четверг, 22 августа, калужское региональное управление Следственного комитета.

Ещё 28 апреля, проезжая на скутере по одной из улиц Обнинска, он поравнялся с тремя девочками 13 и 14 лет.

- Мужчина оголился и совершил поступательные движения. Спустя непродолжительное время, около 1-3 минут, уехал, - говорят нам в СК.

О случившемся девочки рассказали родителям, а те обратились в полицию.

Мужчину удалось найти благодаря камерам системы «Безопасный город». В ходе расследования выяснилось, что неделей ранее около музыкальной школы Обнинска этот же товарищ оголился на глазах двух женщин. Одна из них стала снимать его на мобильный телефон, поэтому он сразу скрылся.

Мужчина частично признался в содеянном и пояснил, что просто хотел рассмешить девочек. В ходе расследования у молодого человека изъяты мобильный телефон, предметы верхней одежды, скутер, мотоциклетный шлем, проведены судебно-медицинская, генетическая, психолого-психиатрические судебные экспертизы.

Уголовное дело направлено в суд.