За использование пиратских программ калужанин рискует попасть в тюрьму

58-летнего жителя Калуги обвиняют в незаконном использовании объектов авторского права в особо крупном размере, да еще и с использованием служебного положения.
- Обвиняемый работал заместителем руководителя компании, которая занимается производством металлоконструкций, - прокомментировали нам в прокуратуре Калуги в среду, 21 августа. – В августе прошлого года в результате оперативной работы правоохранительным органам стало известно, что организация использует на трёх компьютерах нелицензированное программное обеспечение (далее - ПО). Руководству компании было направлено представление о соблюдении требования по использованию результатов интеллектуальной деятельности. Обвиняемый ответил, что программы, которые используются на предприятии, соответствуют всем требованиям законодательства.
После этого компания продолжила использовать контрафактное ПО. В октябре 2018 года в отношении замдиректора организации возбудили уголовное дело. Материальный ущерб одного правообладателя ПО оценили в 1 млн. 168 тыс. рублей, второго – в 1 млн. 860 тыс. рублей.
На нынешней неделе прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Вскоре его направят в суд.
Обвиняемому грозит наказание в виде либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
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