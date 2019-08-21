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Неудачник года: вор обронил жетон с личным номером на месте преступления

21.08.2019 09:25 2 809 Сергей ПЕТРОВ
Неудачник года: вор обронил жетон с личным номером на месте преступления

На днях было направлено в суд уголовное дело по факту попытки угона и кражи из автомобиля, сообщает в среду, 21 августа, калужская полиция.

По словам правоохранителей, в дежурную часть отделения полиции Ферзиковского района обратился мужчина, у которого угнали мотоцикл, стоимостью 220 тысяч рублей, и выдернули магнитолу из его автомобиля.

По словам потерпевшего, он обнаружил в салоне своей машины связку чужих ключей, на которых имелся армейский жетон с личным номером. Именно по нему полицейским удалось установить личность воришки.

Им оказался 20-летний калужанин. Молодой человек отдыхал в деревне близ Калуги и приметил во дворе одного из домов незапертый автомобиль. Он забрался в него, выдернул проводки из замка зажигания и попытался завести машину. Тут ему не повезло первый раз. Хозяин вытащил аккумулятор на ночь и поставил его дома на зарядку, так что с угоном авто ничего не получилось.

Тогда вор вытащил из машины автомагнитолу и в очередной раз лопухнулся – выронил ключи.

Не заметив пропажи компромата на себя, он по-тихому откатил в безлюдное место припаркованный недалеко от автомобиля мотоцикл, снял с него аккумулятор и спрятал в кустах. Правда, воспользоваться железным конём не успел. Личный жетон, который он сохранил со времени службы в армии и прикрепил к связке ключей, выпавшей из его кармана в ходе кражи, вывел полицию на вора-неудачника.

- В настоящее время жителю Калуги предъявлено обвинение в краже и попытке угона, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении УМВД по Калужской области.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: криминал кража угон
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