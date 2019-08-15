Калужанка заплатит 10 тысяч за буйство сына

На днях суд вынес приговор 17-летнему жителю Калуги. Парня признали виновным в применении насилия в отношении полицейского.

- Юноша в вечернее время в августе прошлого года, не желая привлечения к административной ответственности в связи с совершением им административного правонарушения, нанес удар ногой в область левой части груди потерпевшего, причинив физическую боль, - рассказали в четверг, 15 августа, в прокуратуре области.

Виновника оштрафовали на 10 тысяч. Деньги должна выплатить его мать.

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