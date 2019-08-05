17 нелегалов нашли на поле с огурцами

Сотрудники калужской полиции и ФСБ на поле в Козельском районе нашли 17 иностранцев из Узбекистана и Таджикистана, которые нелегально работали в нашем регионе. В понедельник, 5 августа, об этом рассказали в пресс-службе УМВД.
Мигранты собирали огурцы. Силовики составили 38 протоколов – за незаконную трудовую деятельность и незаконное проживание. По каждому из них виновников накажут на 2000 рублей.
- В настоящее время проводится проверка на предмет установления и привлечения к административной ответственности работодателя, незаконно использующего труд иностранных работников, которому грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина, - подчеркнули в УМВД.
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