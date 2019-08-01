Гастарбайтеры с пистолетами нападали на букмекеров

В Калужской области пять иностранцев получили от 9 до 12 лет колонии строгого режима за разбой. Соответствующий приговор вынес Обнинский городской суд, сообщила в четверг, 1 августа, прокуратура области.
Руководил преступниками 27-летний гражданин Узбекистана. Также в банде были ещё один узбек, таджик и двое киргизов.
С пневматическими пистолетами, похожими на настоящие, гастарбайтеры дважды напали на букмекерскую контору в Обнинске, магазин в наукограде, а также букмекерскую контору в Калуге. Бандиты хотели, чтобы им передали различные суммы денег.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Сборщики металлолома устроили кровавую разборку 31.07.2019 12:08
Вынесен приговор жестоким убийцам из банды «Емеля» 30.07.2019 15:15
Буйные женщины нагуляли в караоке на уголовное дело 29.07.2019 14:31
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: