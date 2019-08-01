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Гастарбайтеры с пистолетами нападали на букмекеров

01.08.2019 15:58 2 555 Дмитрий Ивьев
Гастарбайтеры с пистолетами нападали на букмекеров

В Калужской области пять иностранцев получили от 9 до 12 лет колонии строгого режима за разбой. Соответствующий приговор вынес Обнинский городской суд, сообщила в четверг, 1 августа, прокуратура области.

Руководил преступниками 27-летний гражданин Узбекистана. Также в банде были ещё один узбек, таджик и двое киргизов.

С пневматическими пистолетами, похожими на настоящие, гастарбайтеры дважды напали на букмекерскую контору в Обнинске, магазин в наукограде, а также букмекерскую контору в Калуге. Бандиты хотели, чтобы им передали различные суммы денег.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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