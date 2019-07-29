Буйные женщины нагуляли в караоке на уголовное дело

Двух жительниц Обнинска 28 и 29 лет обвиняют в оскорблении сотрудников Росгвардии. В понедельник, 29 июля, калужское региональное управление Следственного комитета рассказало о завершении расследования по этому делу.

Всё произошло 19 июня, когда подруги отдыхали в одном из ночных заведений, выпивали и пели в караоке.

- Под утро они стали оскорблять администрацию и посетителей кафе, требовали поставить для них песни вне очереди, а также отказывались оплачивать счет, - отмечают в СК. - В какой-то момент одна из обвиняемых уснула за столом. По вызову администрации заведения к месту приехали сотрудники Росгвардии в форменном обмундировании, которые вывели девушек на улицу. При этом обе посетительницы нецензурно высказывались в адрес росгвардейцев, прилюдно унижая их честь и достоинство.

В ходе допросов обвиняемые раскаялись и извинились перед сотрудниками Росгвардии. По уголовной статье им грозит штраф до 40 тысяч рублей, а также обязательные или исправительные работы.

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