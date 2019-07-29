Буйные женщины нагуляли в караоке на уголовное дело

Двух жительниц Обнинска 28 и 29 лет обвиняют в оскорблении сотрудников Росгвардии. В понедельник, 29 июля, калужское региональное управление Следственного комитета рассказало о завершении расследования по этому делу.
Всё произошло 19 июня, когда подруги отдыхали в одном из ночных заведений, выпивали и пели в караоке.
- Под утро они стали оскорблять администрацию и посетителей кафе, требовали поставить для них песни вне очереди, а также отказывались оплачивать счет, - отмечают в СК. - В какой-то момент одна из обвиняемых уснула за столом. По вызову администрации заведения к месту приехали сотрудники Росгвардии в форменном обмундировании, которые вывели девушек на улицу. При этом обе посетительницы нецензурно высказывались в адрес росгвардейцев, прилюдно унижая их честь и достоинство.
В ходе допросов обвиняемые раскаялись и извинились перед сотрудниками Росгвардии. По уголовной статье им грозит штраф до 40 тысяч рублей, а также обязательные или исправительные работы.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Они убивали людей походя: жуткая история интеллигентного убийцы 26.07.2019 21:30
Пешеход напал на велосипедиста и угрожал расправой 26.07.2019 10:28
Педофил трижды надругался над дочерью и грозился убить жену 26.07.2019 09:22
Человека без руки избили в магазине 25.07.2019 16:47
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: