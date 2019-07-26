Они убивали людей походя: жуткая история интеллигентного убийцы

25 июля отмечался День сотрудников органов следствия РФ. В преддверии профессионального праздника мы встретились с криминалистами калужского Следственного комитета. Сыщики рассказали о том, как была обезврежена банда, орудовавшая в Калуге в конце 90-х. Все имена и фамилии в этой истории изменены.

Эпизод 1-й

На дворе — конец 1998 года. Несмотря на недавний дефолт, у людей предпраздничное настроение. Через пару дней дорогих россиян поздравит ещё не очень уставший Ельцин. Калужский предприниматель Фрол Карпенко уже собирался выехать из дома на своём BMW, но тут к нему подошёл сын и попросил дать ему немного порулить — сдать назад и развернуться. Фрол вышел из машины и вручил подростку ключи. Как только машина тронулась, раздался взрыв. Оказалось, под днищем закреплена граната РГД-5. Отцу и сыну фантастически повезло: пострадавших, не считая дорогой иномарки, не было. Когда Карпенко-младший сдал назад, шнур, которым крепилась граната, немного размотался, и она волочилась за машиной. Если бы не этот счастливый случай, жертв было не избежать, ведь, по-видимому, граната служила лишь детонатором для более мощного взрывного устройства.

Отработка личных и профессиональных связей Карпенко не сдвинула следствие с мёртвой точки, и дело приобретало отчётливые черты «висяка». Впрочем, в 90-е этим трудно было кого-нибудь удивить.

Сотрудник МЧС распиливает взорванный автомобиль, водитель которого чудом остался цел.

Эпизод 2-й

Середина марта 1999 года. В лесу у деревни Шопино местные жители обнаружили труп мужчины. К этому времени он пролежал там не меньше месяца, тело начало гнить. Экспертиза показала: случай криминальный. Человека убили двумя выстрелами, а характер повреждений говорил о том, что орудием преступления, скорее всего, был обрез дробовика.

Личность жертвы оказалась ничем не примечательной. Одинокий мужчина по фамилии Голубцов, безработный, злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Ни следов, ни мотивов — зацепиться было не за что.

Эпизод 3-й

Май 2000 года. В ночь на 13-е пропал сторож торговой базы. В его каморке практически не осталось следов нападения, разве что единичные капли крови. Но в ту же ночь кто-то проломил стену одного из складов этой базы и вынес ценные вещи. Тем же способом обокрали и соседнее помещение, которое арендовал предприниматель по фамилии Карякин.

Тело сторожа со связанными руками обнаружили в конце месяца в реке у деревни ­Никольское Перемышльского района. Причина смерти — удушение. Стало понятно, что, скорее всего, его убили те, кто совершил кражу, но обвиняемых по делу пока ещё не нашлось.

У бандитов изъяли целый арсенал.

Эпизод 4-й

В сентябре 2000 года без вести пропал молодой мужчина. По поводу его исчезновения почти месяц никто не обращался, и лишь в октябре обеспокоенная дальняя родственница заявила в милицию, что не может с ним связаться. Начался розыск, проверялись родственники и друзья, и тут всплыла фамилия его школьного приятеля Карякина, одного из пострадавших при краже имущества со складов торговой базы.

Эпизод 5-й

22 октября 2000 года исчезает сразу трое мужчин. Во время следственных действий выяснилось, что один из пропавших вкладывал деньги в бизнес Карякина, у которого дела в то время шли ни шатко ни валко. Сумма была приличной, и партнёр постоянно подгонял неудачливого предпринимателя с возвратом и даже собирался в счёт долга забрать у него машину.

Терпение подходило к концу, но тут Карякин неожиданно пригласил его к себе в гараж, чтобы рассчитаться. Мужчина, конечно, до конца Карякину не доверял и на всякий случай захватил с собой двух друзей. После этого никого из троих больше не видели.

Задержание

Карякин попал в разработку: слишком часто всплывала его фамилия в ходе расследования предыдущих дел — убийство сторожа на базе, где у Карякина был склад, пропажа его друга детства и, наконец, исчезновение троих мужчин после посещения его гаража. Доказательств у следствия не имелось, но при этом не было и других серьёзных подозреваемых. За Карякиным установили наружное наблюдение.

И вот оперативники докладывают, что подозреваемый со своим предполагаемым подельником выезжает из города в сторону Киевского шоссе. Что он задумал, было неясно: Карякин, поняв, что почти попался, мог броситься в бега либо убрать своего подельника-свидетеля.

Сотрудникам ДПС тут же дали задание задержать особо опасных преступников. Операция получилась внезапной и прошла как по маслу. Подозреваемых развели по разным кабинетам, и начались допросы.

Нетипичный бандит

Карякин всё отрицал и занял позицию честнейшего бизнесмена, не понимающего, что происходит. Он утверждал, что ни в чём не виноват и ехал в Белоруссию за оптовыми закупками.

И действительно, Карякин совершенно не вписывался в типичный образ бандита 90-х. Молодой интеллигентный мужчина с двумя высшими образованиями (техническое и юридическое), к тому же успешный коммерсант, владелец продуктового магазина, очень аккуратно ведёт свои дела, честный налогоплательщик.

Если уж и лезть в криминал, то такой скорее построит финансовую пирамиду, чем станет без разбору убивать людей.

Разговорчивый подельник

В это же время в соседнем кабинете следователи работали с карякинским попутчиком, которым оказался Сторчак, работавший грузчиком в его магазине. Он также подтверждал легенду о закупке товара в Белоруссии.

Допрос топтался на месте, поэтому было решено зайти с другой стороны.

— Какая Белоруссия?! Да у Карякина при себе было всего 300 рублей, да и бензина в баке литров 20, — следователи вели Сторчака к простому, но страшному выводу. — Ты что, не понимаешь, он тебя вёз убивать! Не веришь? Посмотри в багажник!

И тут его подвели к машине, где лежала лопата.

— Ах, он тварь! Я вам всё расскажу.

На следственном эксперименте подельник отморозка рассказал, как убивали, вывозили и закапывали людей.

История проясняется

И допрашиваемый действительно начал говорить. Конечно, своё участие в убийствах он отрицал, зато о Карякине поведал многое. Сначала показал могилу троих убитых, пришедших к его начальнику за деньгами, — их всех Карякин положил из многозарядного ружья прямо в своём гараже.

Затем в селе Утёшево Бабынинского района было найдено тело пропавшего без вести мужчины — для его ликвидации Карякин нанимал двоих бывших военных, служивших в Чечне.

На допросе один из бандитов «поплыл» и показал места, где закапывали тела жертв.

Убитый участвовал как в легальном, так и в криминальном бизнесе Карякина, и не понаслышке знал обо всех тёмных делах своего босса, который решил не оставлять в живых опасного свидетеля.

Патологическая жадность

А ещё Карякин оказался вором в самом банальном, бытовом смысле. Он, к примеру, запросто мог вынести приглянувшиеся иконы из церкви или забрать оргтехнику в какой-нибудь организации.

Однажды жертвой карякинской жадности стала лаборатория его родного Калужского филиала МГТУ им. Баумана, откуда он вынес все компьютеры. Ну а гаражи Карякин с подельниками обчищал просто в промышленных масштабах.

Один за другим лишались своего имущества автокооперативы с милыми старорежимными названиями «Омега», «Огонёк», «Терепец», «Таврия», «Восход-2», «Луна», «Весна».

Ограбление ангара на торговой базе тоже оказалось делом рук банды Карякина, а для отвода глаз инсценировали и ограбление собственного склада. И так некстати подвернувшегося сторожа подельники избили, связали и задушили шнуром от кипятильника. Тело вывезли и сбросили в Оку, а машину сожгли.

История с гранатой

И если предыдущие убийства имели хотя бы понятные мотивы — устранение свидетелей и кредиторов, — то гибель безобидного алкоголика Голубцова, найденного в районе Шопино, кажется совсем абсурдной.

В тот день он выпивал с приятелем, и в какой-то момент собутыльники оказались возле магазина Карякина. Деньги, в отличие от желания продолжать, быстро закончились, и тогда одному из друзей пришла в голову гениальная идея — продать боевую гранату знакомому, работавшему в этом магазине грузчиком.

Судя по всему, никакой гранаты у него не было, но покупатель не стал задавать лишних вопросов и даже выдал аванс. В результате приятель взял деньги и тут же ушёл, а вот Голубцов остался. Так и не дождавшись обещанного, бандиты решили выместить злобу на несчастном алкоголике. Сначала его избили, затем вывезли в лес и хладнокровно застрелили.

Ну а Карпенко, с которого и началась эта история, вложил в бизнес Карякина крупную сумму и ждал назад свои деньги.

Какую-то часть Карякин всё же вернул, но отдавать весь долг в планы патологически жадного предпринимателя не входило. Тогда он и заминировал автомобиль Карпенко, но не смог правильно закрепить взрывное устройство.

Оставлять кредитора в живых Карякин не собирался, вот почему он взбесился, когда Голубцов с приятелем так и не принёс ему гранату…

Несколько месяцев оперативники по всей области откапывали тела убитых.

Неизбежный финал

Своей вины Карякин не признавал и утверждал, что Сторчак его оговорил. Однако все показания последнего подтверждались экспертами и свидетелями, так что серьёзных сомнений у суда не возникло. В результате лидер банды получил 25 лет лишения свободы, 20 из которых он должен провести в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима. На 21,5 года отправился за решётку и брат Карякина, бывший соучастником ряда преступлений. Сторчак получил 12 лет колонии, значительные сроки назначили и другим членам ОПГ.

Статья подготовлена по материалам СУ СКР по Калужской области.

Эта статья была опубликована в №30 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.