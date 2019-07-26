Пешеход напал на велосипедиста и угрожал расправой

На днях в Ферзиково на улице напали на 17-летнего велосипедиста. В полиция обратилась мать пострадавшего подростка, рассказали в пятницу, 26 июля, в УМВД по Калужской области.

- Молодые люди катались на велосипедах по одной из улиц, - отмечают в полиции. - Такая езда не понравилась мимо проходящему мужчине. Недолго думая, он подбежал к одному из ребят и стащил с велосипеда на землю, после чего в грубой форме стал угрожать физической расправой.

Полицейским удалось найти очевидцев происшествия, и вскоре подозреваемый был задержан. Предполагаемому виновнику 41 год, он из Калуги. Мужчине грозит до двух лет колонии. Расследование сейчас продолжается.

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