Человека без руки избили в магазине

Недавно в Юхновском районе от действий хулигана пострадал мужчина, у которого нет одной руки. Инцидент произошёл в одном из продуктовых магазинов, рассказали в четверг, 25 июля, в прокуратуре Калужской области.
По версии следствия, 62-летний подозреваемый в пьяном виде пришёл в магазин и избил инвалида, завернув ему руку и повалив на пол.
- Мужчина нанёс 3 удара ногами по телу, и высказал в адрес потерпевшего угрозу убийством, которую последний воспринял реально, - подчёркивают прокуроры.
Из-за чего именно начался конфликт, пока не сообщается.
Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.
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