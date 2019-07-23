23 работникам задолжали 1,6 миллиона рублей

В Обнинске возбуждено уголовное дело после невыплаты заработной платы работникам ООО «Технолига», сообщает во вторник, 23 июля, калужское региональное управление Следственного комитета. Виновникам грозит до трёх лет колонии.

- По версии следствия, 23 работникам организации не выплачена заработная плата за ноябрь и декабрь 2018 года, - отмечают в СК. - Задолженность перед указанными работниками составила 1,6 миллиона рублей, а поступления организации в период невыплаты – в десять раз больше.

Часть задолженности руководством организации уже погашена, но расследование продолжается. Если в течение двух месяцев всю задолженность погасят, то виновника могут освободить от уголовной ответственности.

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