23 работникам задолжали 1,6 миллиона рублей

В Обнинске возбуждено уголовное дело после невыплаты заработной платы работникам ООО «Технолига», сообщает во вторник, 23 июля, калужское региональное управление Следственного комитета. Виновникам грозит до трёх лет колонии.
- По версии следствия, 23 работникам организации не выплачена заработная плата за ноябрь и декабрь 2018 года, - отмечают в СК. - Задолженность перед указанными работниками составила 1,6 миллиона рублей, а поступления организации в период невыплаты – в десять раз больше.
Часть задолженности руководством организации уже погашена, но расследование продолжается. Если в течение двух месяцев всю задолженность погасят, то виновника могут освободить от уголовной ответственности.
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