Калужане вложили в финансовую пирамиду 22 миллиона: вынесены приговоры

Калужский районный суд на днях вынес приговор двум мужчинам и одной женщине, которых признали виновными в мошенничестве. Их жертвами стали 74 человека, которые вложили в финансовую пирамиду более 22 миллионов рублей, сообщили во вторник, 16 июля, в прокуратуре Калужской области.
- Организованная преступная группа в лице жителя республики Крым и жителя Новосибирска, являющихся членами правления КПК «Народные финансы», и жительницы города Калуги, работающей старшим кредитным специалистом в кооперативе, обманывали граждан, - подчёркивают в прокуратуре.
Преступники предлагали калужанам вкладывать деньги под высокий процент. Но обратно своих денег люди не дождались.
Мужчин приговорили к 7 и 5 с половиной годам колонии, женщину – к 4 годам, но у неё есть отсрочка, пока ребенку не исполнится 14 лет.
- Иски, заявленные потерпевшими, удовлетворены судом в солидарном порядке с осуждённых, - подчёркивают в прокуратуре. - Приговор суда в законную силу не вступил.
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