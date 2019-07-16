Калужане вложили в финансовую пирамиду 22 миллиона: вынесены приговоры

Калужский районный суд на днях вынес приговор двум мужчинам и одной женщине, которых признали виновными в мошенничестве. Их жертвами стали 74 человека, которые вложили в финансовую пирамиду более 22 миллионов рублей, сообщили во вторник, 16 июля, в прокуратуре Калужской области.

- Организованная преступная группа в лице жителя республики Крым и жителя Новосибирска, являющихся членами правления КПК «Народные финансы», и жительницы города Калуги, работающей старшим кредитным специалистом в кооперативе, обманывали граждан, - подчёркивают в прокуратуре.

Преступники предлагали калужанам вкладывать деньги под высокий процент. Но обратно своих денег люди не дождались.

Мужчин приговорили к 7 и 5 с половиной годам колонии, женщину – к 4 годам, но у неё есть отсрочка, пока ребенку не исполнится 14 лет.

- Иски, заявленные потерпевшими, удовлетворены судом в солидарном порядке с осуждённых, - подчёркивают в прокуратуре. - Приговор суда в законную силу не вступил.

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