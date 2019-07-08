Нападавшего на прохожих преступника задержали в Калуге

Калужские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападениях на пешеходов.

В прошедший четверг, 4 июля, с заявлениями в полицию обратились два человека – 66 и 60 лет.

- К первому из мужчин преступник подошёл со спины и, угрожая ножом, потребовал отдать барсетку, - рассказали нам в понедельник в пресс-службе УМВД по Калужской области. - После этого он резким рывком выхватил барсетку и убежал.

Через несколько минут произошло второе нападение. Этот же преступник угрожал ножом другому пешеходу, ударил его, но сумку выхватить не смог – владелец крепко её держал.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого, сейчас он находится в СИЗО. Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж».

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