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13-летнего подростка избили в Обнинске

08.07.2019 09:19 4 1566 Дмитрий Ивьев
13-летнего подростка избили в Обнинске

Калужские следователи на днях рассказали о нападении на 13-летнего подростка в Обнинске. Инцидент, после которого возбудили уголовное дело по статье «Разбойное нападение», произошёл ещё в конце мая.

По версии следствия, 14-летняя школьница договорилась в социальной сети о встрече со знакомым, которому на тот момент было 13 лет. Когда подросток пришел в назначенное место, то увидел, что его ожидают трое парней и две девушки в возрасте 14-17 лет.

- Они стали предъявлять претензии к пришедшему по поводу ранее имевшихся конфликтов, - отмечают в СК. - После этого компания перешла в лесной массив, где двое 17-летних парней подвергли 13-летнего школьника избиению, сняли с него верхнюю одежду и обувь, забрали мобильный телефон и скрылись. В результате потерпевшему причинен легкий вред здоровью, а также материальный ущерб на сумму 37,5 тысячи рублей.

Расследование сейчас продолжается. Известно, что один из подозреваемых подростков ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал дети
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