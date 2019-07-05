Бывший полицейский отделался условным сроком за взятку и боеприпасы

На днях суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции из Дзержинского района. Его признали виновным в получении взятки и незаконном хранении боеприпасов.
- Сотрудник полиции предложил вернуть гражданину ранее изъятый у него автомобиль за 30 тысяч рублей, - рассказали 4 июля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Понимая, что данные требования незаконны, гражданин обратился в региональное УФСБ. Передача денежных средств проходила в Калуге под оперативным контролем. Кроме того, в машине сотрудника были обнаружены патроны к ПМ, не являющиеся служебными, которые он незаконно хранил в бардачке.
- Сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - прокомментировали ситуацию в управлении МВД по Калужской области. - Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Виновник приговорен судом к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, эти три года ему нельзя занимать определенные должности.
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