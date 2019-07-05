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Смерть младенца: отец не уследил за ребенком и сбежал

05.07.2019 09:03 1 4204 Дмитрий Ивьев
Смерть младенца: отец не уследил за ребенком и сбежал

В Обнинске задержали 26-летнего калужанина, который был объявлен в федеральный розыск. Он проходит подозреваемым по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагический случай произошёл в ночь на 12 сентября 2018 года. Молодой человек находился дома со своим сыном, которому не было и полугода.

- Со слов обвиняемого, в результате его неосмотрительности ребенок упал с кровати на пол и ударился головой, - рассказали в четверг, 4 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Молодой человек успокоил мальчика, переложил в детскую кроватку, а наутро обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Мальчик скончался в результате телесных повреждений, полученных при падении.

Мужчине было предъявлено обвинение, и он находился под подпиской о невыезде. Но вскоре он сбежал из Калуги. Предполагаемого виновника объявили в федеральный розыск. Недавно мужчину нашли в Обнинске.

- При нем обнаружены наркотические средства, которые он, как полагает следствие, намеревался сбыть, - отмечают в СК. - Следователи получили информацию о том, что злоумышленник совершил хищения в розничных магазинах.

Сейчас 26-летний калужанин помещен в СИЗО. Расследование продолжается.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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