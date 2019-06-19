Калужанин попался на взятке в 45 тысяч рублей

33-летнего калужанина подозревают в попытке даться взятку сотруднику полиции.

- Находясь в служебном кабинете сотрудника дорожной полиции Тарусского района, он пытался дать взятку - 45 тысяч рублей -должностному лицу ОВД, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Таким образом мужчина рассчитывал избежать административной ответственности за «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или дорожных сооружений». Передача денег проходила под контролем службы собственной безопасности УМВД по Калужской области.

Возбуждено уголовное дело.

Допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.