Калужанин попался на взятке в 45 тысяч рублей

33-летнего калужанина подозревают в попытке даться взятку сотруднику полиции.
- Находясь в служебном кабинете сотрудника дорожной полиции Тарусского района, он пытался дать взятку - 45 тысяч рублей -должностному лицу ОВД, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Таким образом мужчина рассчитывал избежать административной ответственности за «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или дорожных сооружений». Передача денег проходила под контролем службы собственной безопасности УМВД по Калужской области.
Возбуждено уголовное дело.
Допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.
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