«Хрусть - и пополам»: директор школы пошёл под суд за футбольные ворота

В среду, 19 июня, региональное управление следственного комитета заявило о завершении расследования по факту падения футбольных ворот на 8-летнего мальчика.
Это произошло на спортплощадке одной из школ Калужской области в мае прошлого года. В результате ЧП ребенок сломал кость стопы, что было расценено экспертами как вред здоровью средней тяжести.
По мнению следствия, виновником этого стал директор школы.
- Универсальная спортивная площадка, расположенная на территории школы и вверенная образовательному учреждению на праве оперативного управления, не имела сертификата качества, находящиеся на площадке ворота для мини-футбола закреплены не были, устройства защиты от опрокидывания отсутствовали, - сообщает ведомство о результатах расследования. - Как полагает следствие, это произошло в результате самоустранения директора от решения вопроса безопасности вверенной ему спортивной площадки.
Теперь его отдадут под суд по статье «Халатность». В случае, если Фемида согласится с доводами обвинения, директору будет грозить штраф, либо другие наказания, как подчеркивается в СК, «не связанные с лишением свободы».
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