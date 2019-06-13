Их было двое: ФСБ накрыла в Калужской области крупную нарколабораторию

В четверг, 13 июня, ФСБ России рассказало о закрытии крупной нарколаборатории, работавшей на территории Калужской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, её организовали двое граждан России. Синтетический наркотик они сбывали через нелегальные интернет-магазины.
- После формирования необходимой доказательной базы наркоторговцы задержаны с поличным, - говорится в сообщении ведомства. - В частном домовладении на территории Калужской области у них обнаружены и изъяты наркотическое средство амфетаминовой группы общей массой более 30 кг, не менее 460 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и посуда, химические реактивы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Организаторы наркобизнеса заключены под стражу до завершения расследования.
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