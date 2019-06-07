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Уборщица магазина обокрала пенсионерку

07.06.2019 09:56 0 712 Сергей ПЕТРОВ
Уборщица магазина обокрала пенсионерку

В пятницу, 7 июня, УМВД России по Калуге сообщило о раскрытии кражи кошелька у пенсионерки, которая произошла в одном из магазинов города.

К полицейским обратилась 73-летняя калужанка. Она сообщила, что ходила за покупками в магазин, а когда вернулась домой, обнаружила, что кошелёк пропал.

Старушка вернулась обратно, решив, что оставила кошелёк на кассе. Однако продавцы сказали, что не находили его. Пришлось удалиться восвояси.

Однако через несколько часов после пропажи кошелька на телефон калужанки стали приходить СМС-ки о снятии денег с карты. В итоге с нее пропали все сбережения в сумме 123 тысячи рублей.

Женщина написала заявление в полицию, и та довольно быстро определила воровку.

Ею оказалась уборщица магазина. Увидев забытый кошелёк, она прикарманила его. А когда обнаружила внутри карту с пин-кодом, то сначала накупила для своей семьи продуктов на сумму 9 тысяч рублей, а затем сняла в банкомате остальные деньги.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа,  совершенное с причинением значительного ущерба». 

Воровка вернула часть похищенного – 41 тысячу рублей. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: криминал кража мошенничество
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