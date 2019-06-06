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Предприниматель заплатил 175 тысяч за гастарбайтеров

06.06.2019 11:55 1 574 Елена Французова
Предприниматель заплатил 175 тысяч за гастарбайтеров

46-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, занимающегося вопросами миграции Обнинска. Мужчина заплатил 175 тысяч за трудящихся у него нелегалов. 

Полицейский сообщил о предлагаемых деньгах в органы, а затем взял деньги в рамках «оперативного эксперимента», который проводили сотрудники УФСБ по Калужской области.

За дачу взятки в крупном размере предпринимателю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Обнинский городской суд для рассмотрения по существу.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: криминал взятка
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