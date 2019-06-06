Предприниматель заплатил 175 тысяч за гастарбайтеров

46-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, занимающегося вопросами миграции Обнинска. Мужчина заплатил 175 тысяч за трудящихся у него нелегалов.

Полицейский сообщил о предлагаемых деньгах в органы, а затем взял деньги в рамках «оперативного эксперимента», который проводили сотрудники УФСБ по Калужской области.

За дачу взятки в крупном размере предпринимателю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Обнинский городской суд для рассмотрения по существу.