Предприниматель заплатил 175 тысяч за гастарбайтеров

46-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, занимающегося вопросами миграции Обнинска. Мужчина заплатил 175 тысяч за трудящихся у него нелегалов.
Полицейский сообщил о предлагаемых деньгах в органы, а затем взял деньги в рамках «оперативного эксперимента», который проводили сотрудники УФСБ по Калужской области.
За дачу взятки в крупном размере предпринимателю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Обнинский городской суд для рассмотрения по существу.
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