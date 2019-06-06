Мошенник-дилетант из Москвы попался на обмане боровской пенсионерки

В четверг, 6 июня, УМВД по Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела на мошенника из Москвы.
Он позвонил жительнице Боровского района и, представившись сотрудником банка, сообщил радостную новость – ей полагается денежная компенсация за приобретенные ранее лекарства. Правда, для этого надо перечислить 10% от их стоимости – 33 тысячи рублей.
Пожилая женщина поверила этим байкам, но заплатить смогла только 23 тысячи. На следующий день мошенник перезвонил с вопросом, сможет ли она перевести остаток. Женщина сказала, что да, правда, для этого ей надо связаться с внуком.
- Как только в их разговоре появилось третье лицо, мужчина на связь больше не выходил, - говорят в полиции. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого.
41-летний москвич ранее не был судим, так что это знакомство с оперативниками стало для него первым. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Москвичу грозит 5 лет.
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