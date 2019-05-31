Мошенник утопил драгдиллера в тазу

В четверг, 30 мая, Следственный комитет рассказал о завершении суда над мошенником из Санкт-Петербурга, который в калужском СИЗО утопил сокамерника в тазу с водой.
Погибший был заключен под стражу по делу о наркотиках. Судя по всему, именно они и стали причиной конфликта, приведшего к смертельной развязке. Как показало следствие, оба арестованных были под наркотиками.
Как сообщает следственный комитет, суд счёл убийство опасным рецидивом и приговорил 31-летнего убийцу к 13 годам колонии особого режима.
Такие колонии отличаются особо суровыми условиями содержания. Зачастую заключенные не проживают в них и 10 лет.
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