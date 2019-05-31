Мошенник утопил драгдиллера в тазу

31.05.2019 08:40 1462

В четверг, 30 мая, Следственный комитет рассказал о завершении суда над мошенником из Санкт-Петербурга, который в калужском СИЗО утопил сокамерника в тазу с водой.

Погибший был заключен под стражу по делу о наркотиках. Судя по всему, именно они и стали причиной конфликта, приведшего к смертельной развязке. Как показало следствие, оба арестованных были под наркотиками.

Как сообщает следственный комитет, суд счёл убийство опасным рецидивом и приговорил 31-летнего убийцу к 13 годам колонии особого режима.

Такие колонии отличаются особо суровыми условиями содержания. Зачастую заключенные не проживают в них и 10 лет.