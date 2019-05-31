Криминальный ТОП: Калуга показала почти самый большой рост преступности по стране

В четверг, 30 мая, Институт региональных проблем (далее ИРП) опубликовал данные анализа отчетности МВД за первый квартал 2019 года. Согласно ему, положение с преступностью в целом по стране неутешительное, а в Калужской области и вовсе чуть ли не самое худшее.
По данным ИРП, возглавила ТОП-10 регионов с самыми высокими темпами роста преступности Республика Адыгея. Здесь он составил +22,1 процентных пункта. У Калужской области, которая находится на втором, этот показатель равен +22-м. Причем разрыв этих лидеров от третьего места весьма существенен – 7,5 п.п.
- В списке самых распространенных правонарушений прочно закрепились экономические преступления, — заявил директор Института Дмитрий ЖУРАВЛЕВ. - Несмотря на то, что сейчас принимаются активные меры по пресечению коррупционных деяний, воровства, отмывания денег и неправомерного ведения бизнеса, эти преступления составляют более 70% от общего количества зарегистрированных преступлений.
Общий ущерб от преступности в первом квартале года, ИРП оценил в 100 миллиарод рублей. Всего же рост регистрируемых преступлений зафиксирован в 47 регионах, а падение в 38-ми.
ТОП-10 регионов с наибольшим количеством правонарушений по версии Института региональных проблем
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